CORI A OLTRANZA

RIETI - Avevano promesso sostegno, sono stati di parola i tifosi della Viterbese, che già dopo poche ore dall'apertura della prevendita infrasettimanale, si erano riversati in massa ad acquistare il biglietto di curva. Duecentocinquanta, forse qualcosa in più, arrivati dalla Tuscia per vivere un derby che a queste latitudini mancava da due stagioni: era l'8 novembre 2015, le due squadre militavano in D e finì con un insipido zero a zero, avaro di emozioni. Alla fine il Rieti di Paris dovette accontentarsi di un piazzamento play off (nonostante il titolo virtuale di campione d'Inverno) mentre la Viterbese salì in C. Stavolta c'è uno 0-1 da vendicare, quello dell'andata targato-Gondo alla prima in assoluto della Viterbese al "Rocchi" in campionato, dopo due mesi di stand-by trascorsi nella speranza di poter cambiare girone.E nonostante il momentaneo svantaggio, sancito dal gol di Marchi - che fissa il primo tempo sull'1-0 in favore degli amarantoceleste - la curva sud non demorde e continua a cantare anche durante l'intervallo "guidati" dai ragazzi del gruppo "Leoni Gialloblù" e "Questione di Stile", nella speranza di poter recuperare una gara molto equilibrata ed apertissima.