RIETI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ecco le pagelle ai protagonisti del match tra Viterbese e Rieti. Ottima prestazione collettiva, nella quale però merita una menzione speciale l’esordiente Gualtieri, che gioca una partita fantastica all’esordio al centro della difesa. Brutta prestazione della Viterbese, nessuno dei padroni di casa raggiunge la sufficienza.Un paio di ottime parate nel primo e nel secondo tempo. Quello che però colpisce è la crescente sicurezza che ha acquisito e che trasmette ai compagni di reparto.Non sempre costante nella spinta a destra, ma difensivamente gioca una partita ordinata e senza sbavature.Diamo a lui e non a Gondo la palma di migliore in campo. Il motivo è molto semplice: esordio in campionato dal primo minuto nel derby, ha il compito di sostituire Pepe ed è semplicemente perfetto. ChapeauAnche per lui grandissima prestazione da centrale. L’impressione è che sia questo il suo ruolo. Impenetrabile la linea che crea con GualtieriAnche lui veniva da qualche prestazione non esattamente esaltante. Sbaglia qualche appoggio e anche lui non si propone con continuità. Questa volta però gioca bene anche in difesa e non commette errori.Mette in mostra tutta la sua prepotenza fisica. Preciso nei contrasti, recupera palloni, si inserisce e, semplicemente, domina. Moto perpetuoPrestazione ricca di sostanza. Prende falli e lotta. Non ha gli strappi di Diarra, ma come tutti gioca davvero un’ottima partitaLeggermente più arretrato del solito, forma una linea a 3 con Diarra e Palma. Decisamente più coinvolto del solito, difende bene la palla e cerca di cucire il gioco. La sensazione però è che comunque possa fare di più (88’ Tommasone s.v.)Anche per lui tanta corsa. A tratti gioca dietro le due punte, altre volte sembra quasi tridente con Gondo e Todorov. Cuce il gioco, prova un paio di sgroppate delle sue, ottima partita (dall’82’ Criscuolo s.v.)Nell’ottima prestazione complessiva è uno dei meno brillanti. Partita comunque sufficiente per il bulgaro. La sensazione è che abbia bisogno di un altro attaccante vicino (dal 93’ Delli Carri s.v.)Suo il gol partita, molto bello. Controllo e sinistro in diagonale che si infila all’angolino. Torna a segnare dopo quasi due anni, e non poteva scegliere serata migliore. Chirurgico.Criticato anche lui da buona parte dei tifosi.Questa vittoria è anche sua. Ridisegna la difesa, cambia qualcosa a centrocampo e sono tutte mosse giuste. Il Rieti è compatto e pericoloso in ripartenza. Questa vittoria avrà un sapore speciale dopo un periodo difficile e sicuramente allontana gli scricchiolii della panchina. La squadra lo segue con grande compattezza ed unione di intenti. Serata quasi perfetta.Forte 5, De Giorgi 5 (82’ Ngissah s.v.), Atanasov 5, Cenciarelli 5 (59’ Pacilli 6), Bovo 5.5, Saraniti 6, Palermo 5(69’ Zerbin 5), Polidori 5, Sini 5, De Vito 5, Damiani 5(46’ Baldassin5.5). A. disp. Micheli, Perri, Schaeper, Milillo, Messina, Otranto, Molinaro, Svidercoschi. All. Lopez 5.Meleleo di Casarano: decide di lasciar correre il gioco, a volte però sembra di aver dimenticato il fischietto negli spogliatoi e sorvola su contatti che rischiano di far innervosire la gara.