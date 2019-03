RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Viterbese. Migliore in campo per il Rieti è Marchi, che sigla il gol vittoria e gioca una partita da applausi a tutto campo. Nel complesso ottima prestazione collettiva, di voglia e carattere, ottenuta anche grazie a Marcone, super nel primo tempo su Polidori.



MARCONE 7

Dà tantissima sicurezza ai compagni di squadra, soprattutto in uscita dove è quasi perfetto. Nel primo tempo, sul punteggio di 1-0, vola per deviare in angolo la conclusione di Polidori

DELLI CARRI 6.5

Torna titolare nei tre di difesa. Qualche piccola sbavatura ma complessivamente ottima partita. Anche lui in continua crescita.

GIGLI 6.5

Ottima partita per il capitano, letteralmente rigenerato dall'arrivo di Capuano. Dalle sue parti agisce Polidori e gli concede solo una chance nel primo tempo, per la quale però serve un super Marcone.

DE VITO 6.5

Anche per lui buona partita da ex. Ordinato dietro, preciso in disimpegno. Senza strafare.

BRUMAT 6.5

Bene in fase difensiva, nel primo tempo si rende protagonista di un paio di discese sulla destra, poi nel finale ha la chance per spingere in contropiede ma è stremato.

MARCHI 7.5

Man of the match. Inserimento perfetto nel primo tempo chiuso da un diagonale chirurgico che vale tre punti. Nella sua partita non c'è solo il gol: sgomita, spinge, lotta, contrasta. Grande prestazione.

CARPANI 7

Non ha i novanta minuti nelle gambe, ma mette a disposizione sempre la sua esperienza. Fa quasi sempre la scelta giusta. GAROFALO 6: Entra per dare fiato a Carpani e lo fa bene in un finale di sacrificio per tutti.

XAVI 6.5

E' lui la mossa a sorpresa di Capuano a centrocampo ed è azzeccata. Ha meno inserimenti dei suoi compagni di reparto ma è utilissimo nel cucire il gioco e dare soluzioni palla a terra.

ZANCHI 6.5

Suo il lancio millimetrico per il gol di Marchi. Poi anche per lui tanto ordine tattico, stavolta nei tre di difesa. Mette il suo mattone nella vittoria.

CERNIGOI 6.5

Per la coppia d'attacco il compito rimane difficile. Le palle che arrivano sono tutte sporche e tutte da giocare spalle alla porta. Bravo però a procurarsi il rosso di Damiani nella ripresa.

GONDO 6.5

Anche per lui tanto sacrificio. Nel primo tempo cerca anche di portare su la squadra con qualche allungo palla al piede. Utile.

MAISTRO 6

Inizia facendosi vedere con un bel recupero in fase difensiva. Poi ha la chance di far partire la squadra in contropiede ma perde sempre l'attimo giusto.

CAPUANO 7

Il primo successo sulla panchina del Rieti non poteva essere più bello. Le caratteristiche del suo Rieti sono ormai evidenti: per il calcio champagne rivolgersi altrove, ma questa squadra lotta su ogni pallone e concede poco agli avversari. Azzeccata la scelta di Xavi a centrocampo.



