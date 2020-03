IL PRIMO TEMPO

RIETI - In un "Rocchi" a porte chiuse il Rieti cerca punti per rilanciarsi in chiave salvezza e per confermare il trend positivo nei derby tra i professionisti.43'- Chance per la Viterbese. Tounkara doma fisicamente Marchi, poi calcia in diagonale col sinistro. Pallone che sfila sul fondo42'- Ora il ritmo si è abbassato. Match che rimane comunque equilibrato38'- Buona azione sulla sinistra di Rasi, chiusa da un destro a giro di De Paoli. Pallone debole e centrale35'- Secondo ammonito per il Rieti: giallo anche per Mirko Esposito33'- Combinazione Volpe-Tounkara. Proprio Volpe insacca ma viene fermato in posizione di fuorigioco30'- Ancora Viterbese con Errico: dribbling secco a sinistra e mancino bloccato in due tempi da Merelli28'- Adesso la partita si accende, chance anche per la Viterbese. Tounkara controlla in area e calcia alto con il sinistro25'- Clamorosa occasione per il Rieti. Merelli fa ripartire velocemente Zanchi. Pallone delizioso per De Paoli che col piattone spedisce alto da ottima posizione23'- Adesso meglio la Viterbese, che ha preso il comando delle operazioni. Gli amarantocelesti però si guadagnano il primo corner18'- Prima conclusione in porta del match: ci prova De Falco dal limite. Blocca Merelli. Intanto primo cartellino giallo del match sventolato all'indirizzo di Kalombo16'- Morrone rimane a terra dopo un contrasto di gioco. Niente di grave per lui, pronto a tornare in campo12'- Gara equilibrata in queste prime battute. Ancora nessuna occasione, squadre ben messe in campo7'- Adesso il Rieti ha preso campo e tiene il pallone con personalità4'- Azione potenzialmente pericolosa per il Rieti. Marchi lancia il contropiede ma Russo viene fermato prima di entrare in area1'-Iniziata la gara al "Rocchi", Rieti in possesso di pallaCaneo non rinuncia al solito 3-4-3. Difesa che sarà composta da Kalombo, Vignati e Mirko Esposito, sulla destra ci sarà invece Rasi al posto dello squalificato Tiraferri. Marchi, dopo lo spezzone contro la Sicula, torna titolare, Tirelli confermato nel tridente con Russo e De Paoli, out quindi Persano. Quella dell'andata fu la prima vittoria di Caneo sulla panchina amarantoceleste, dalla parte opposta una Viterbese che invece vuole vendicare il pesante ko dello Scopigno: Biggeri, De Giorgi, Baschirotto, Bezziccheri, Tounkara, Errico, Volpe, De Falco, Urso, Negro, Bensaja. All. Calabro: Merelli, Kalombo, Vignati, M.Esposito, Rasi, Morrone, Marchi, Zanchi, Tirelli, De Paoli, Russo. All. Caneo: Garofalo di Torre Del Greco (Di Costa-Maninetti)