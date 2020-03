SUBITO MARCHI

RIETI - Stavolta Viterbese-Rieti non sarà un derby come gli altri sessantuno già giocati. L'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, di fatto ha tolto all'evento sportivo la cornice circostante, vale a dire il pubblico, le tifoserie, il tran tran solito, che si vive ogni qualvolta c'è una partita del genere. Al "Rocchi" domani, domenica 8 marzo (ore 17,30) vigerà il regime di porte chiuse, come nel resto della Penisola e l'unico modo per seguire la sfida è la web tv Eleven Sports che fino al 3 aprile sarà visibile in chiaro, proprio per tamponare l'emergenza e non privare la gente di un'ora e mezza di sport.Sul fronte amarantoceleste, stamattina il Rieti ha svolto al Gudini la consueta seduta di rifinitura, nel corso della quale Caneo ha saggiato le condizioni psicofisiche di una squadra che oggi a Viterbo si giocherà davvero l'ultima carta a disposizione per poter dare un senso alla coda di questo campionato. Squalificato Tiraferri, ma con Zanchi al rientro dal primo minuto, Caneo non rinuncia di certo al suo credo tattico, il 3-4-3 e recuperando Celli in difesa, avanzerà Kalombo sulla linea mediana, riconsegnandogli quella corsia di destra che lui predilige. Dalla parte opposta toccherà di nuovo a Zanchi, ma la vera novità di giornata è il ritorno nell'undici titolare di Alessandro Marchi, che dopo la mezz'ora giocata domenica scorsa contro la Sicula, oggi farà coppia con Zampa in cabina di regia. La retroguardia è già stata decisa: Merelli tra i pali, Vignati centrale, Celli e Fiumara i due intermedi. In attacco invece, stesso tridente di sette giorni fa, con Tirelli e De Paoli a supporto di Persano.Giornata di vigilia anche per la Viterbese, che dopo il provino mattutino ha lasciato spazio alle parole di Calabro che ha messo in guardia i suoi, perché per nulla convinto del fatto di trovare un avversario in disarmo: "Giocare una partita importante come il derby di domani senza il sostegno dei nostri tifosi dispiace - dice il tecnico -, ma stiamo vivendo una situazione in cui l’attenzione ai dettagli è fondamentale e dobbiamo attenerci alle regole per il bene di tutti. Il Rieti rimane ad oggi la nostra bestia nera e contro di loro abbiamo sempre giocato partite scorbutiche. Con lo staff abbiamo analizzato il nostro avversario in settimana e posso affermare che la loro rosa è interessante, con giocatori che non stanno facendo per niente male. Nonostante siano ultimi in classifica e stiano cercando giustamente di salvarsi, molti ragazzi stanno scendendo in campo sicuramente con spensieratezza e entusiasmo, avendo come obiettivo anche quello di dare il massimo per mostrarsi al meglio in queste dieci partite.Viterbese e Rieti si affrontano per la 62esima volta nella storia di questa sfida ed i precedenti parlano in favore dei padroni di casa che hanno ottenuto 22 vittorie, 22 pareggi e 17 sconfitte. Ma se si contestualizza il derby del Rocchi alle sole gare in ambito professionistico, allora lo scenario cambia radicalmente. Sì, perché su 7 gare disputate, 6 le ha vinte il Rieti, una è finita in parità e la Viterbese è ancora a secco di successi. All'andata finì 4-2 in favore degli amarantoceleste che grazie al primo gol stagional di Beleck, la doppietta di Marcheggiani e la bordata dal limite di De Paoli in avvio di ripresa, riuscì a rinverdire la tradizione già di per sé favorevole.Biggeri; Baschirotto, Negro, Markic; Urso, Errico, Bezziccheri, Bianchi; Bensaja; Tounkara, Volpe. All.: Calabro.Merelli; Celli, Vignati, Fiumara; Kalombo, Marchi, Zampa, Zanchi; Tirelli, Persano, De Paoli. All.: Caneo.Garofalo di Torre del Greco (Dicosta di Novara e Maninetti di Lovere).Sabato 7 marzo ore 15:Vibonese-Paganese;Domenica 8 marzo ore 15:Avellino-Ternana;Bisceglie-Catania;Monopoli-Casertana;Picerno-Reggina;Domenica 8 marzo ore 17,30:Sicula Leonzio-Rende;Teramo-Virtus Francavilla;Viterbese-Rieti.Lunedì 9 marzo:Cavese-Potenza (ore 17,30);Casertana-Bari (ore 20,45).Reggina 66Bari 59Monopoli 57Potenza 55Ternana 51Catania 44Catanzaro 42Teramo 41Viterbese 39Vibonese 38Virtus FrancavillaAvellinoCavese 37Paganese 35Casertana 35Picerno 32Sicula Leonzio 26Bisceglie 20Rende 18Rieti 12