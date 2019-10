RIETI - Un derby da favola per il Rieti, che nel turno infrasettimanale strapazza una brutta Viterbese con il punteggio di 4-2. Secondo successo consecutivo, mai successo in stagione, e primo brindisi allo Scopigno grazie ad un tridente che vola.



Impatto super di Caneo, che in tre giorni rivolta squadra ed umori, consegnando un Rieti tirato letteralmente a lucido sotto il profilo del gioco e della voglia di aggredire il match. "I derby si vincono" aveva detto: è stato sicuramente di parola. Primo tempo show allo Scopigno di Rieti. Gli amarantocelesti sono letteralmente indemoniati, pressando a tutto campo e muovendo bene il pallone. Già dopo 4' la Viterbese trema: pallone lanciato in profondità per Beleck, che di prepotenza va a prendersi il pallone e calcia, trovando la risposta di Vitali. Il copione si ripete sei minuti più tardi ed è il preludio al gol del vantaggio. Sugli sviluppi di un corner Esposito mette il pallone teso in mezzo, trovando la spizzata decisiva di Beleck, che fa esplodere lo Scopigno con il suo primo gol in campionato. La Viterbese sbanda vistosamente e ci mette un minuto a subire il raddoppio: pallone perso dal limite e Marcheggiani che di sinistro fa 2-0 al 12'. Il monologo Rieti continua al 31': Marcheggiani ci prova da fuori e il pallone sfila sul fondo di poco. La Viterbese però al 34' ha un guizzo. Il Rieti si distrae e Volpe scatta alle spalle della difesa, battendo in diagonale Addario, protagonista di un buonissimo esordio. Dopo il 2-1 il Rieti accusa il colpo ma non si scompone, poi quasi allo scadere sigla il 3-1: bella giocata di De Paoli che si libera sulla destra e poi cambia versante per Marcheggiani, che controlla di destro e calcia di sinistro, battendo ancora Vitali per il 3-1, il parziale con cui le squadre vanno a riposo. La serata magica si completa in avvio di ripresa: al 2' De Paoli si libera di un avversario sulla trequarti e piazza il destro all'angolino basso per il poker. Qui la partita inizia già a far scorrere i titoli di coda, perché la Viterbese, nonostante i cambi di Lopez, accusa notevolmente il colpo. La partita corre via con tanti cartellini gialli fino all'85' Palermo insacca di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione da destra. Finisce cosi, con il Rieti che ottiene il secondo successo consecutivo in campionato, e con Caneo che impone un impatto devastante. Marcheggiani continua a volare: per lui è l'ottavo gol in campionato, alle spalle del solo Corazza nella classifica generale dei bomber del girone C.

IL TABELLINO

Rieti (3-4-3): Addario 6.5; Granata 7 (87' Arcaleni sv), Aquilanti 7.5, Zanchi 7; Tiraferri 6.5, Palma 6.5 ( 75' De Sarlo sv), Zampa 6.5, Esposito 7; Marcheggiani 8, Beleck 7.5 (65' Guiebre 6), De Paoli 7.5. A disp.: Lazzari, Pegorin, Guiebre, Sette, Marino, Bellopede, Del Regno, Poddie. All.: Caneo 8.

Viterbese(3-4-1-2): Vitali 5; Atanasov 4.5, Milillo 4.5 (46' Zanoli 5), Baschirotto 5; De Giorgi 5, Bensaja 4.5, Errico 6, Bezziccheri 5 (56'Simonelli 5); Pacilli sv(23' Palermo 6); Volpe 6 (80' Molinaro sv), Culina 5(46' Tounkara). A disp.: Pini, Antezza,Svidercoschi, Maraolo, Urso, Ricci, Bianchi. All.: Lopez 4.

Arbitro: Bitonti di Bologna (Trinchieri e Lattanzi).

Marcatori: 11' Beleck (R), 12' Marcheggiani (R), 34' Volpe (V), 44' Marcheggiani (R), 47' De Paoli (R), 85' Palermo (V).

Note: ammoniti Lopez (V), Tiraferri (R), Addario (R), Beleck (R), Palma (R), De Paoli (R), Marcheggiani (R), Bensaja (V) al 28' espulso Caneo (R) per somma di ammonizioni per proteste.

