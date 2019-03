COSI' IN CAMPO

I CONVOCATI

LE GARE DELLA XXIX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Fare punti, ad ogni costo. Ezio Capuano non usa troppi giri di parole, come di consueto, per descrivere l'obiettivo del derby di domani. Alle 14.30 (diretta Eleven Sports) allo Scopigno sarà Rieti- Viterbese, una sfida particolare, un derby che si preannuncia caldo anche sugli spalti. L'analisi del tecnico campano parte dal momento che attraversa il suo Rieti, dopo il match non giocato contro il Siracusa: "Abbiamo preparato questa partita nei minimi dettagli - ha detto in conferenza-, chiaro che poi spesso gli episodi le indirizzano e speriamo che domani siano a nostro favore. La squadra sta bene, durante gli allenamenti ho tanta disponibilità del gruppo, questi ragazzi mi trasmettono grande entusiasmo. A volte in partita capita di perdere qualche certezza, ma quando lotti per salvarti ci può stare". Occhio alla Viterbese, squadra costruita per le posizioni di vertice e che, soprattutto, attraversa un momento straordinario, sia in campionato, sia in Coppa: "Affrontiamo una grossa squadra - ha detto Capuano-, costruita per vincere, o comunque per stare nelle posizioni alte. Noi dobbiamo fare risultato ad ogni costo, come dico spesso giocando al limite dello strapazzo fisico. Non voglio parlare dei loro singoli - ha aggiunto-, sarebbe ingeneroso nel caso dovessi dimenticare qualcuno, hanno un tecnico giovane e preparato come Calabro. Loro stanchi dopo la Coppa? No, sono di una corrente di pensiero diversa. Quando giochi tante partite ravvicinate e vinci questo ti carica e ti da energie". Il tecnico torna anche sull'esclusione di Konate e Cernigoi contro il Siracusa, con i due giocatori non inseriti nell'elenco dei convocati: "Questa cosa non deve destare stupore, sono dei giocatori bravissimi, ma non ho lasciato in tribuna Van Persie-, sebbene da qualche video sembrerebbe il contrario sono una persona molto equilibrata, se faccio una scelta è ponderata, nell'interesse della squadra e dello spogliatoio". Insomma, nessuna certezza, ma di sicuro un indizio, che porta verso una esclusione disciplinare piuttosto che tecnica". Un passaggio obbligatorio anche sulle condizioni del campo e sulla diatriba che si è aperta nei giorni scorsi con il consigliere Donati: "Penso di parlare un italiano corretto- ha puntualizzato Capuano-, non volevo fare polemica alcuna, ho anche detto che è normale, dopo una partita di rugby avere un campo non in buone condizioni, ho semplicemente espresso la mia speranza di interventi per migliorarlo. Come sono le condizioni attuali? Non ottimali". Per chiudere anche un appello ai tifosi: "Mi sono sempre definito l'allenatore del popolo, giocare queste partite è bello ma è anche una responsabilità che abbiamo nei confronti della città e dei tifosi. Mi aspetto una grande cornice di pubblico, ci sono altre realtà importanti in questa città come il basket ed il calcio a 5, ma per Rieti mantenere il professionismo nel calcio avrebbe una importanza illimitata". Con un Maistro non al top ma in recupero, sono pochi i dubbi di formazione, con Marcone confermato tra i pali, difesa a tre con l'ex di turno De Vito insieme a Gigli e uno tra Mattia e Delli Carri. A centrocampo confermati sugli esterni Zanchi e Brumat, mentre in mezzo, il rientrante Carpani sarà affiancato da Marchi e Grillo. Davanti Maistro agirà a supporto di Gondo, in vantaggio su Cernigoi. Nel settore ospiti previsti circa 200 tifosi gialloblù.Marcone; De Vito, Gigli, Mattia; Zanchi, Marchi, Grillo, Carpani, Brumat; Maistro; Gondo. All. CapuanoValentini; Atanasov, Rinaldi, Sini; De Giorgi, Baldassin, Damiani, Tsonev, Zerbin; Polidori, Ngissah. All. CalabroQuesto l'elenco dei convocati da parte del tecnico Ezio Capuano: Costa, Marcone, Brumat, Delli Carri, De Vito, Gigli, Gualtieri, Mattia, Scardala, Tiraferri, Zanchi, Carpani, Garofalo, Grillo, Konate, Marchi, Palma, Xavi Venancio, Cernigoi, Gondo, Maistro, Svidercoschi, Tommasone.Sicula Leonzio - Paganese (domani, ore 14.30)Catania - Potenza (domani, ore 14.30)Cavese - Siracusa (domani, ore 14.30)Matera - Trapani 0-3Virtus Francavilla - Vibonese (domani, ore 14.30)Bisceglie - Catanzaro (domani, ore 16.30)Casertana - Juve Stabia (domani, ore 18.30)Reggina - Rende (lunedì, ore 20.45)Juve Stabia 61Trapani 55Catanzaro 51Catania 50Casertana 39Monopoli 38Vibonese 36Potenza e Rende 35Virtus Francavilla 33Viterbese e Cavese 32Reggina e Sicula Leonzio 31Siracusa 25Bisceglie 23Rieti 22Paganese 10