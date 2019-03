RIETI - «Per un allenatore vincere con un gol provato in allenamento è un orgasmo». Parole e musica di Eziolino Capuano il “direttore d’orchestra” di un Rieti che ha saputo raccogliere tutte le energie a disposizione e battere una Viterbese che faceva paura solo a leggere i giocatori lasciati in panchina da Calabro.



«E’ una vittoria dal valore inestimabile – dice Capuano in conferenza stampa – perché maturata contro un avversario molto forte, costruita per stare ai vertici e perché noi abbiamo finito con sei under in mezzo al campo. Se togliamo le prime due gare del mio ciclo, questa è una squadra che in 5 partite ha ottenuto 8 punti, più o meno una media-promozione».

Si gode il gol di Marchi («merito un elogio solo per essere riuscito in questa impresa» dice scherzando) perché provato e riprovato più volte in allenamento durante la settimana «sapendo che loro soffrono molto gli inserimenti tra Sini e Rinaldi: bravo Zanchi a mettergli quel pallone, altrettanto bravo Marchi a stoppare il pallone e fare gol».

Forse il Rieti avrebbe potuto sfruttare meglio le ripartenze dal momento che la Viterbese era rimasta in inferiorità numerica «ma avevamo speso molte energie e non era facile ripartire con la freschezza necessaria per imbastire il contropiede». Però a Capuano è piaciuta molto «la fase difensiva: dopo 30 anni di esperienza maturata sul campo, posso dire che sotto questo aspetto ho poco da imparare e molto da insegnare».

Al triplice fischio, Capuano ha sfogato tutta la sua felicità, mista a tensione emotiva, sotto la tribuna, dove erano assiepati i ragazzi della curva «perché come ho già detto più volte, io sono un uomo del popolo ed in quanto tale questa vittoria è giusto condividerla con chi questi colori e questa squadra la tiferà per sempre. E poi lo ripeto – dice – dal momento in cui sposo un progetto, automaticamente ne divento il primo sostenitore: bravi ad aver trasmesso queste sensazioni alla squadra».

Oggi la classifica fa meno paura, la Paganese ha frenato a Lentini (1-1 con la Sicula) ed aver guadagnato altri due punti è stato importante. «Sì – conferma Capuano – perché qui nessuno mollerà fino alla fine: la Paganese a gennaio ha acquistato giocatori come Stendardo, proprio per tentare di restare in serie C».

Da Capuano a Zanchi, l’uomo-derby, il quale dopo aver ascoltato le parole di Capuano – anche e soprattutto sul suo conto – esterna la propria gioia per una vittoria che dà morale e soprattutto mette ulteriore luce tra il Rieti e la Paganese

IL MATCH WINNER

«A gennaio abbiamo cambiato tanto – dice Marchi – e anche per me c’è stato un periodo di assestamento. Ora le cose vanno meglio e si vede, ma dobbiamo continuare perché non abbiamo ancora fatto alcunchè. Io il Capuano in campo? Il mister lo conosco da tempo, ho rinunciato a Pesaro per seguirlo a Rieti ed oggi sono ancora più contento di aver fatto questa scelta: se seguiremo fino in fondo i suoi consigli, raggiungeremo gli obiettivi prefissati senza alcun problema».

CALABRO

Amareggiato, ma realista, Antonio Calabro, tecnico della Viterbese, fa una disamina molto dettagliata della sfida e per prima cosa sgombera il campo dagli alibi. «E' la seconda volta che perdiamo con le stesse modalità – asserisce – concedendo il gol all’avversario. Era accaduto anche col Siracusa, sicuramente dovremo rivedere alcuni aspetti tattici e migliorare. Il Rieti oltre il gol ha fatto poco o nulla, noi in avvio abbiamo provato a mettere in campo quello che avevamo preparato alla vigilia, ma non ci siamo riusciti con costanza. L’errore di Damiani? Un rimbalzo beffardo del pallone lo ha messo in difficoltà, poi ha cercato di recuperare, ma ha commesso fallo, ma non chiedetemi di giudicare l’arbitraggio perché non ne parlo. Penso solo al fatto che dall’1-0 in poi ho dovuto cambiare spesso modulo tattico: dal 3-5-2 iniziale al 3-4-1-2, poi ci siamo messi a 4 in difesa ed addirittura abbiamo chiuso con quattro punte. Al Rieti riconosco il merito di aver interpretato la gara con una fase difensiva perfetta, che ci ha costretto a soffrire e a non poter fare quello che volevamo. Mercoledì c’è il Monopoli, proveremo a ripartire subito perché il nostro obiettivo è quello di fare sempre il massimo fino alla fine. Quello che mi dispiace è non essere riusciti a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, che ci hanno seguiti in tanti: se loro rispondono è perché percepiscono la possibilità di poter tirare fuori qualcosa di buono da questa stagione».

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA