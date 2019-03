© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E se alla fine uscisse un pareggio? Né vincitori, né vinti, si uscirebbe sconfitti a metà. Il pareggio nel derby del Lazio, tra Rieti e Viterbese, è il risultato meno gettonato, visto che in 11 precedenti il segno X è uscito solo in due occasioni; per il resto il bilancio pende di pochissimo in favore dei gialloblù con 5 vittorie, a differenza delle 4 degli amarantocelesti. Ma alla vigilia nessuno firmerebbe per il pari. Da una parte il Rieti va a caccia dei 3 punti per allontanarsi dalle ultime della classe e centrare il prima possibile la salvezza diretta, dall’altra la Viterbese vuole continuare il suo ottimo cammino e continuare a scalare posizioni importanti in ottica playoff.Rieti che può contare su due importanti ex, che hanno vestito la maglia della Viterbese recentemente: si tratta dei difensori Andrea De Vito e Stefano Scardala. De Vito ha collezionato 35 presenze in totale tra campionato e Coppa Italia con i gialloblù, in un anno esatto di permanenza (è arrivato a gennaio del 2018 ed è passato al Rieti in questo mercato invernale). Scardala ha vissuto a Viterbo 3 stagioni entusiasmanti, per un totale di 78 gettoni, condite con la storica promozione in C1 nel 2015/2016. La stagione successiva in C1 parte come capitano ritagliandosi un posto da protagonista, ma prima un infortunio e poi un paio di prestazioni così così fanno sì che non trovi più molto spazio.All’andata, al Rocchi, a trionfare sono stati gli amarantocelesti, 1-0, con gol di Gondo al 37’. Era lo scorso 3 novembre è quella fu la prima partita in campionato per la Viterbese dopo un’estate bollente passata ad aspettare il possibile spostamento nel girone A. La gara persa nel derby non fu digerita bene dal patron Camilli e la successiva sconfitta interna contro la Sicula Leonzio, 1-2, costò la panchina al tecnico Lopez, esonerato dopo sole due giornate di campionato. Al suo posto subentrò Sottili, esonerato anch’egli dopo la sconfitta in casa, 0-4, contro la Juve Stabia, alla 14^ giornata.Il resto è storia recente con Calabro che guida i gialloblu da un mese e la Viterbese che sta andando a ritmi elevati, con ottimi risultati, continuando a scalare posizioni su posizioni e arrivando ormai a ridosso della zona playoff, quando ancora deve recuperare 4 partite rispetto alle altre (nei confronti di alcune anche 5): con 3 vittorie si ritroverebbe in solitaria al quinto posto. Attualmente i punti in classifica sono 32 (uno solo in meno della Virtus Francavilla, 33, che occupa il decimo posto, il primo utile per i playoff), in virtù di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte; sono 24 i gol fatti in complessivo e 23 quelli subìti. Fuori casa i leoni hanno collezionato 11 punti in 10 partite (3V, 2N, 5P), con 8 reti segnate e 12 incassate.Dati alla mano si nota l’ottimo periodo di forma dei gialloblù che nelle ultime 9 gare, inclusa la Coppa Italia, hanno vinto 7 partite, pareggiata una e perso in una sola occasione (mercoledì scorso a Siracusa, 1-0). E, soprattutto, l’ultima vittoria in campionato è arrivata con un netto 2-0 contro la corazzata Catania. Come non bastasse è arrivato anche il trionfo in Coppa Italia, contro il Teramo 1-0, e ora sarà sfida al Pisa nei quarti di finale.Se andiamo a fare un raffronto in campionato con il Rieti, da quando è arrivato mister Capuano, nelle ultime 6 partite i ‘leoni’ hanno totalizzato 13 punti (4V, 1N, 1P), ben 8 in più degli amarantocelesti, che ne hanno racimolati 5 (1V, 2N, 3P). Naturalmente gli obiettivi sono totalmente differenti con la Viterbese che è stata costruita per puntare in alto.Nessuno squalificato per i gialloblù. Il bomber è Polidori con 6 reti segnate, seguito da Pacilli a 5 e Ngissah Bismark a 3.