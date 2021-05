Rieti, visita dell'assessore regionale D'Amato al centro vaccinale nella caserma Verdirosi

RIETI - L'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, questo pomeriggio a sorpresa a Rieti, per una visita all'Open Days organizzato presso il Centro vaccinale anticovid19 della Asl di Rieti alla Caserma Verdirosi. L'Assessore ha parlato a lungo con i cittadini in attesa del vaccino e con gli operatori sanitari aziendali impegnati nell'attività vaccinale. Un'attività di prevenzione contro la SARS CoV-2 che per due week end (l'iniziativa verrà replicata sabato 15 e domenica 16 maggio), sarà dedicata alla vaccinazione degli over 50 e le persone che rientrano nelle categorie prioritarie, con somministrazione del vaccino AstraZeneca e che ha ottenuto unanimi apprezzamenti da parte dei cittadini per la modalità di prenotazione, che avviene direttamente sul posto senza attese, per l'accoglienza del personale sanitario e per la rapidità di somministrazione del vaccino.

