VisitRieti al Ttg Rimini, una delle principali fiere internazionali del turismo

RIETI - La Città e il territorio reatino partecipano, da ieri e fino a domani venerdì 14 ottobre, al TTG Rimini, una delle principali Fiere internazionali del Turismo, attraverso VisitRieti/AsmTour Operator.

«Ringrazio gli operatori di Visit Rieti e Asm Tour Operator per la preziosa opera di promozione del territorio che stanno compiendo in questi giorni all’interno dello stand della Regione Lazio – dichiara l’assessore al turismo, Chiara Mestichelli – La presenza di Rieti in una Fiera così importante è sicuramente elemento positivo da sottolineare, nell’auspicio che dai tanti contatti in corso con gli addetti ai lavori di tutto il mondo possano emergere occasioni di promozione e sviluppo per il nostro territorio».