RIETI - Il Rieti e l'arbitro Monaldi della sezione di Macerata si ritrovano di fronte, per la terza volta in due stagioni. L'arbitro marchigiano incrociò per la prima volta il cammino degli amarantoceleste il 26 agosto dello scorso anno, nella gara di Coppa Italia persa 2-1 contro il Teramo in uno Scopigno deserto per via del regime di "porte chiuse" deciso dalla Commissione (mancava il prefiltraggio). Poi il 23 gennaio, sempre allo Scopigno, riecco Monaldi e sapere contro chi? Contro la Virtus Francavilla (finì 2-0 per i pugliesi, era la prima di Capuano) esattamente come accadrà domenica, sempre a Rieti. Un tabù in più da sfatare per la truppa di Caneo. © RIPRODUZIONE RISERVATA