Virgo Fidelis, messa in Cattedrale celebrata dal vescovo Pompili

RIETI - Oggi 21 novembre, come ogni anno, ricorre la Virgo Fidelis, Vergine Fedele patrona e protettrice di tutti i Carabinieri in servizio e in congedo. La data della ricorrenza, com’è ormai noto, è stata scelta poiché il 21 novembre del 1941 il I Battaglione Carabinieri e Zaptiè si sacrificò a Qulqualber in una delle ultime cruente battaglie in Africa. Quest’anno ricorre l’80° anniversario dell’epico scontro. Lunedì 22 novembre Santa Messa celebrata nella cattedrale Santa Maria da Monsignor Domenico Pompili Vescovo di Rieti. Per l’occasione, oltre ai Carabinieri territoriali e di tutte le specialità in servizio nella Provincia, saranno presenti anche i soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, le vedove e gli orfani dell’Arma.