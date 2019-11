© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata di ieri, 21 novembre, è stata celebrata la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, nel 78° anniversario della Battaglia di Culqualber e della “Giornata dell’Orfano”.La cerimonia, organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, si è svolta alle ore 18.00 con la celebrazione della Santa Messa officiata all’interno della Chiesa di Via Salvo D’Acquisto, intitolata a “Santa Maria Madre della Chiesa”, dal Vescovo di Rieti Monsignor Domenico Pompili.Alla cerimonia sono intervenute le massime Autorità civili e militari della Provincia, i Carabinieri in servizio ed in congedo del Comando Provinciale, i rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia nonché le vedove e gli orfani assistiti da personale dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri. La cerimonia si è conclusa, come di consueto, con un breve intervento tenuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Simone Sorrentino.In data odierna, alle 17.30, all’interno della Cattedrale di Poggio Mirteto verrà celebrata analoga cerimonia officiata dal Vescovo della Diocesi “Sabina e Poggio Mirteto” Monsignor Ernesto Mandara.