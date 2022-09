Domenica 4 Settembre 2022, 00:10

RIETI - Caffé corretto con siero di vipera. Accade anche questo nel reatino. Incontri ravvicinati che movimentano un altrimenti tranquillo pomeriggio di lavoro. L’episodio che stiamo per raccontarvi si è verificato venerdì pomeriggio presso il bar “Le Bistrot”, all’interno dell’area di servizio carburante della Rieti-Terni, ubicato nel territorio di Contigliano.

Nell’aprire uno scaffale del bar, mentre doveva servire un cliente, il personale di turno ha immediatamente ritratto la mano, accorgendosi della presenza di un rettile - si è poi scoperto che si trattava di una vera e propria vipera - e in un attimo si è scatenato il panico nel locale.

Terrorizzata dalla presenza della vipera, la ragazza ha immediatamente dato l’allarme, con l’apprensione che è immediatamente impadronita anche dei clienti presenti.

Sul posto sono quindi giunti i carabinieri forestali e i vigili ddel fuoco di Rieti che, non senza fatica e con tutte le precauzioni del caso, hanno in, liberandola poi in natura, considerato che - sì, è proprio così - si tratta di un animale appartenente a specie protetta. La vipera, per la cronaca, è stata catturata dai vigili del fuoco. Tanto panico, comprensibile paura ma tutto si è concluso con un lieto fine. Al prossimo incontro...