Subisce violenze dal marito: lo denuncia alla polizia

RIETI - Gli Agenti del Posto di Polizia di Passo Corese hanno denunciato in stato di libertà un cittadino extracomunitario responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi in danno della sua coniuge.

Una donna extracomunitaria, residente a Passo Corese, ha raccontato agli Agenti della Polizia di Stato che da alcuni anni stata subendo violenze fisiche e psicologiche, nonché di carattere sessuale, dal suo coniuge che, addirittura, l’aveva cacciata di casa, costringendola a vivere nell’indigenza, in quanto sprovvista di un reddito e di un luogo dove poter vivere.

La donna, sfinita da questi comportamenti, si è finalmente decisa a sporgere una denuncia raccontando, con dovizia di particolari, anche fotografici, le violenze fisiche subite dal marito, identificato dagli Agenti del Posto di Polizia di Passo Corese che hanno anche raccolto tutte le prove e le testimonianze di quanto accaduto in questi ultimi anni alla povera donna.

Lo straniero è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria davanti alla quale dovrà rispondere dei reati di lesioni personali e di maltrattamenti in famiglia.

