Blocca l'auto e prende a calci e pugni un anziano: denunciato dai carabinieri

RIETI - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Orvinio hanno denunciato un 45enne romano, ritenuto responsabile di violenza privata e percosse. L’uomo, già noto alle forze di polizia, alla guida della propria auto a Orvinio, ha messo in atto manovre pericolose per fermare la macchina che lo precedeva, costringendo il conducente, un 74enne del luogo, a fermarsi.

Sceso dall’auto, si è scagliato contro quest’ultimo e, senza alcun plausibile motivo, lo ha colpito con calci e pugni per poi risalire in macchina e darsi alla fuga. Il malcapitato, immediatamente soccorso dai sanitari del 118, fortunatamente non ha riportato lesioni significative.

Le investigazioni dei Carabinieri della Stazione di Orvinio, partite a seguito della denuncia della persona offesa, hanno consentito, in brevissimo tempo, di individuare ed identificare l’autore dell’aggressione. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà a questa Procura della Repubblica per violenza privata e percosse.