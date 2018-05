di Emanuele Faraone

RIETI - E' andata al di là di ogni più rosea previsione, per l'accusato, la vicenda giudiziaria del giovane bengalese Khann Saddam, residente a Rieti che lo scorso settembre, a Roma, ha stuprato una studentessa fiinlandese di 20 anni. Per lui una condanna a 4 anni e 4 mesi. Il ragazzo, 23enne, lavapiatti, aveva dato un passaggio alla studentessa per riaccompagnarla a casa poi - secondo l'accusa - è scattata la violenta aggressione che oltre allo stupro è stata aggravata dalla furia dello straniero che ha colpito ripetutamente la ragazza con una pietra.

Venerd├Č 4 Maggio 2018



