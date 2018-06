CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Un approccio a sfondo sessuale poco gradito, avvenuto all’interno di una cella del carcere di Vazia, dove un detenuto è accusato di aver infilato la sua mano nei pantaloni di un altro e di averlo palpeggiato nelle parti intime. Approccio che non aveva avuto seguito, anche per la reazione negativa della vittima, ma sufficiente a far finire il (presunto) spasimante sotto processo per violenza sessuale, con il suo conseguente trasferimento del molestatore dal Nuovo Complesso a un altro penitenziario laziale, da dove il...