RIETI - Violenta lite in via Garibaldi, a Rieti, tra due stranieri.

Momenti di tensione nella tarda serata di martedì, con i due tranieri che dopo una lite, sono stati trovati sanguinanti per ferite, probabilmente, con pezzi di vetro. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e 118. Forze dell'ordine avvisate dagli abitanti.

Nei mesi scorsi si registrarono episodi di violenza, con una rissa in piazza Cavour e altri momenti di tensione.

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:37



