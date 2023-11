Mercoledì 22 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Dai, proviamo a rimetterci insieme. Me lo disse dolcemente, mentre ero in ginocchio sul tappeto, per mettere a posto i giochi di nostra figlia». Questa donna la chiameremo Barbara, come la patrona di Rieti, ma potrebbe chiamarsi Martina, Teresa, Silvia o come ciascuna di noi. Era calmo, il suo ex, quel giorno. Stranamente, quasi paurosamente calmo. Tanto che lei neppure ebbe il coraggio di girarsi, quando subito dopo le conficcò un coltello nel collo. Barbara, oggi 46 anni, originaria del Congo, arriva in Italia nel 2002, con il primo proposito di prendere i voti. Ma poi inizia a fare la cameriera, la badante, l’addetta alle pulizie. «Nel 2011 ho conosciuto il padre di mia figlia, era gentile, pacato. Sono una donna di famiglia tradizionale e provenivo da un convento, avevo bisogno di pazienza».

Il proposito. Il proposito è quello di metter su famiglia, si inizia la convivenza, purché insieme ai genitori di lui, come da sua richiesta. E arriva la gravidanza. «Volevo sposarmi, che almeno chiedesse la mano ai miei, è una tradizione molto importante al mio Paese. Non ha voluto saperne, sono iniziati i problemi e ha iniziato con quella parola: le parole sono importanti, non le sottovalutate». Approfittatrice. «Voleva che abortissi. Me ne andai, non avrei mai rinunciato al mio bambino». La bimba nasce ma il parto va male, Barbara entra in coma, rimane in rianimazione per quasi un mese. Solo dopo scopre che lui si è fatto vivo, ma non ha neppure registrato la figlia: «Non la riconobbe, non voleva responsabilità scritte. Sono andata all’anagrafe con i drenaggi, le ho dato il mio cognome».

Ma lui vuole che la bimba e la madre siano sotto il suo controllo, pretende messaggi a ogni tragitto del bus o della metro. E arriva a mettere le mani addosso a due amiche di Barbara che accettano di tenerle la bambina nel fine settimana, quando lei lavora e il nido è chiuso: «Una l’ha aggredita al parco, l’altra l’ha spintonata e presa a schiaffi. Sono stata io a supplicarla di non denunciarlo, pensavo sempre alla bambina, che era il padre». È mia. Tu vuoi solo essere mantenuta, vuoi i soldi. Approfittatrice. «Mi mise le mani intorno al collo, avevo la bimba in braccio, eppure non mollava. Mi seguiva, me lo ritrovavo sempre vicino, finché ha perso il controllo aggredendo le maestre, urlava come un pazzo. Ho strappato la delega, gli ho detto che non sarebbe neppure più andato all’asilo». Ma nulla. Le eventuali altre frequentazioni, lui riesce a intercettarle prima ancora che inizino: «Vuole i soldi, è un’approfittatrice». Poi arriva quel giovedì. «Ha suonato il campanello, ho aperto. Ero nella stanza della bimba, parlava dalla cucina, sempre le stesse cose. Poi è venuto di là, mi ha sussurrato di rimetterci insieme, mi ha accoltellata al collo. Quando ho tentato di gridare mi ha chiuso la bocca con la mano».

Barbara riesce a guadagnare la porta, ma è chiusa dall’interno. «L’aveva chiusa mentre era in cucina, prevedendo tutto. Continuava a darmi coltellate, io gridavo ma nessuno veniva, finché due vicini hanno sfondato la porta e l’hanno disarmato. Lo hanno portato via mentre la gente gli gridava assassino».

Il sostegno. Barbara viene operata, esce dall’ospedale in dimissioni protette, è indirizzata in una casa rifugio in provincia di Rieti, dove sarà al sicuro con la sua bambina, accudita dal Centro antiviolenza “Il Nido di Ana” diretto da Alberta Tabbo: «Quante lacrime ho versato sulle spalle delle operatrici, quanto aiuto mi hanno dato. Sentivo le sirene e urlavo, non sopportavo la vista dei coltelli. Avevo saputo che la madre diceva che la colpa era mia e delle maestre, che avevamo fatto perdere la pazienza al figlio».

Oggi, Barbara ha una nuova vita insieme alla sua bambina di dieci anni, in un paese che non citeremo. Lui è in carcere, con l’aggravante della premeditazione, e una pena di quindici anni ridotta a un terzo con rito abbreviato. «Avrei dovuto capirlo quando mi ha messo le mani al collo, quando mi diceva che ero una buona a nulla, che non sarei vissuta senza di lui. Avrei dovuto capirlo dalle parole che usava». Approfittatrice. «Mia figlia sa tutto, mi hanno aiutata gli psicologi, è una bimba serena, anche se non riesce ancora a parlarne. Io ho ancora in testa quei momenti, il sangue che imbeveva i peluche, le urla, la voce che non usciva. Ma ci sono anche le cose belle, la prima è che sono qui a parlarne, a trovare le parole giuste per dirlo. Poi le persone che mi hanno aiutata, il signore che ha sfondato la porta e ha avuto il coraggio di farsi avanti: sono riuscita a rintracciarlo e lo ringrazio ogni giorno». Quel carabiniere accanto alla barella, invece, chissà dove sarà. «Avevo così tante ferite che non sapevo se sarei sopravvissuta. Gli ho detto di andare da mia figlia per dirle che la amavo tanto». Il carabiniere le sorride: «Non servirà signora, glielo dirà lei».