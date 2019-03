© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna l’appuntamento con “Ora Puoi Dire No”, iniziativa contro la violenza di genere, promossa da “riCREAzione” e sostenuta dalla Fondazione Varrone. Nel giorno della festa della donna, il prossimo venerdì, il teatro Flavio Vespasiano, ospiterà diversi giovani artisti, che si esibiranno sul palco con danza, musica e spettacolo. VII edizione per un evento che continua a interessare i reatini e a scuotere le coscienze degli spettatori, concentrandosi anche questa volta, su problematiche reali delle donne di ogni età.Dalle baby miss, oppresse dai dettami della bellezza, alle schiave nei campi di cotone, fino alle varie lotte per l’emancipazione e alla piaga del femminicidio: sono queste le difficili realtà esplorate nello spettacolo, che per la prima volta coinvolgerà in scena anche dei personaggi maschili, con lo scopo do mandare un messaggio ancora più chiaro al pubblico.Ultimi preparativi per "Ora Puoi Dire NO", in attesa dell'8 marzo, quando si terrà l'anteprima per le scuole superiori a partire dalle 10.30 e la replica con un altro appuntamento dalle 17.30 alle 19.30, aperto a tutti, al costo di 6 euro.