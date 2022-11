Giornata contro la violenza sulle donne, tante le iniziative nel Reatino

RIETI - Tante le iniziative in provincia in occasione del 25 novembre Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Amatrice

Ad Amatrice anche quest’anno, la Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni, organizza eventi di informazione e sensibilizzazione in occasione del 25 novembre. Verrà promossa una campagna fotografica che coinvolge indistintamente le donne e gli uomini, le foto di volti in bianco e nero con il simbolo “Contro la Violenza di Genere”, saranno esposte a partire dalla mattina del 25 novembre all’Auditorium della Laga e diventeranno in seguito il calendario 2023 “Io ci metto la faccia” a sostegno dei progetti futuri dell’associazione.

Programma

25 novembre mattina

ore 10.30: Inaugurazione della mostra fotografica “Io ci metto la faccia”

ore 11.30 Convegno, saranno presenti:

Comune di Amatrice: Giorgio Cortellesi Sindaco, Luca Poli Assessore al Sociale

Arma dei Carabinieri: Marco Mascolo Capitano Carabinieri Cittaducale

Polizia di Stato: Roberta Cavolata Ispettore della Polizia di Stato di Rieti

Cultura: Emma Fenu, Presidentessa dell’associazione “Cultura al Femminile”

25 novembre pomeriggio

ore 17,00: Auditorium della Laga rappresentazione teatrale “Io ci metto la voce”

la violenza di genere verrà affrontata con Emma Fenu presidente dell’associazione “Cultura al Femminile” ed il Nuovo teatro Amatriciano

Testo di Emma Fenu, regia di Rinaldo Serafini.

Seguirà il balletto “Il grido del Silenzio” Asd Danzarte Katya Benedetti dir.art. e did.

La mostra fotografica “Io ci metto la faccia” sarà visitabile nelle giornate del 25, 26 e 27 novembre



Orari:

25 novembre: mattina dalle ore 10,30/12,30, pomeriggio 15,00/18,00

26 novembre: mattina dalle ore 10,30/12,30, pomeriggio 15,00/18,00

27 novembre: mattina dalle ore 10,30/12,30

Torri in Sabina

Doppio appuntamento a Torri in Sabina e Rocchette per la panchina rossa contro la violenza sulle donne. Nel borgo medioevale di Torri in Sabina l’Amministrazione comunale ha deciso di dedicare la Giornata contro la violenza sulla donna all'inaugurazione della Panchina Rossa. La cerimonia si terrà sabato 26 novembre alle ore 10,00 in Piazza Roma seguiranno i saluti istituzionali, l’esibizione della Banda di Torri in Sabina e del gruppo majorettes Life Dance School.

L’iniziativa proseguirà nella stessa giornata presso il campo sportivo di Torri in Sabina Francesco Luchetti in cui si disputerà una partita amichevole ‘Diamo un calcio alla violenza’ con le squadre Asr Real Sabina, Pol. Poggio Moiano, S.S. Passo Corese. Interverranno Claudio Ferri Delegato FIGC Settore giovanile e scolastico e Raffaele Focaroli Delegato Provinciale LND (Lega Nazionale Dilettanti). Seguiranno specialità gastronomiche locali.

“Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa - ha detto il Sindaco Michele Concezzi - per commemorare le tante vittime di violenza ma soprattutto per sensibilizzare la popolazione su questa tematica ricordando che il 25 novembre non è solo una data ma un impegno costante da portare avanti ogni giorno dell’anno. Per questo abbiamo scelto come luogo simbolo la Piazza di Torri in Sabina sede del Comune e luogo di incontro e socializzazione della comunità”.

Domenica 27 alle ore 10,30 vi sarà un’altra inaugurazione della panchina rossa a Rocchette - Frazione di Torri in Sabina - presso l’area giochi Maria Tognarini con la Banda e le Majorettes di Torri in Sabina e un rinfresco offerto dall’Associazione CentoperCento Rocchette.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Tiziana Ciavardini, Valentina Ricottini, Michela Tempobuono e con il supporto dell’Ads Torri in Sabina e Oni Tatoo Art di Danilo Tocci.

Stimigliano

“Oltre il velo… volti, racconti e sogni di libertà” a Stimigliano scalo per il 25 novembre. L’Associazione Onlus Donne in Rete.eu con il patrocinio del Comune di Stimigliano in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne organizza per venerdì 25 novembre alle ore 17.30 l’incontro “Oltre il velo… volti, racconti e sogni di libertà”.

Parteciperanno all’incontro:

Reza Olia, autore del libro “Figlie dell’Iran”

Esmail Mohades, traduttore del libro “Non si può incatenare il sole”

Moderano:

Paola Montali, presidente Associazione Onlus Donne in Rete

Luciano Fabrizi, addetto stampa Associazione Onlus Donne in Rete

Con la partecipazione della Classe di canto di Jessica Caponero

Appuntamento a Stimigliano Scalo (RI) presso il locale parrocchiale di San Giovanni Bosco in Via San Michele.

Marcetelli

Sabato 26 novembre, a piazza San Rocco nel Comune di Marcetelli alle ore 11, si terrà l’inaugurazione della Panchina Rossa contro la violenza sulle donne.

Un tema di fondamentale importanza che va contrastato con ogni mezzo. Secondo gli ultimi dati nel primo trimestre 2022, oltre il 61,4% delle vittime dichiara che le violenze vengono subite da anni, dato in aumento sia rispetto al trimestre precedente (56,7%) sia al rispettivo trimestre del 2021 (53,7%).

In occasione dell’inaugurazione interverranno: Valerio Vespa in rappresentanza del Comune, Giuseppe Ricci Presidente della Riserva Monti Cervia e Navegna e Silena D’Angeli Presidentessa del Centro Antiviolenza Angelita Rieti.

“Siamo orgogliosi - ha dichiarato il presidente Giuseppe Ricci - di condividere con la comunità del Comune più piccolo del Lazio un tema così importante. La sensibilità e l’attenzione nei confronti delle donne, soprattutto in questo periodo con quello che sta succedendo in Iran con le rivolte, ci deve vedere impegnati in prima persona sul campo”.