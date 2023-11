Venerdì 24 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Violenza sulle donne, il caso di Giulia Cecchettin ha alzato l'interesse mediatico, ma l'attività di prevenzione e contrasto da parte delle forze dell'ordine non è mai venuta meno. «Ci occupiamo da anni di questo fenomeno, oggi abbiamo a disposizione strumenti specifici che ci aiutano nel nostro lavoro», spiegano dall'Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Questura di Rieti. Dati alla mano, nell'ultimo anno si registra un leggero aumento degli ammonimenti del questore per episodi di stalking a carico di donne nella provincia reatina, ma c'è anche una maggior consapevolezza e una più agevole possibilità di scovare il sommerso. «L'ammonimento è uno strumento utilissimo, un atto che ci permette di agire senza attivare in prima persona la donna che subisce. Ci aiuta molto, tanto che sono diminuite le denunce proprio perché l'ammonimento ha fatto il suo corso», dicono i funzionari. «Esistono tante modalità di contrasto al fenomeno, ad esempio nel 2021 questa Questura ha attivato il Protocollo Zeus che copre praticamente l'intera provincia, in sinergia con la ASL e con i Comuni: un lavoro di rete che opera a 360 gradi e amplia ulteriormente l'efficacia dell'ammonimento, perché agisce non solo sulla vittima ma su tutto il contesto, incluso l'eventuale recupero del persecutore». Più o meno gli stessi, spalmati sia sul nazionale che sul locale, i tipi di violenza: «Quella psicologica e quella fisica di solito vanno di pari passo, si tratta quasi sempre di uomini che vorrebbero tenere in piedi un rapporto interrotto dalla donna, situazioni che si complicano con i figli o quando c'è una dipendenza, anche economica». Gli appelli a segnalare si ripetono soprattutto in questi giorni, ma è bene ricordare che la Polizia di Stato è sempre a disposizione, non solo per denunciare, ma anche per un consiglio o un'informazione. Si possono chiamare i numeri di emergenza o quelli del centralino, recarsi in questura o segnalare - in totale anonimato - tramite la app Youpol. Dall'altra parte ci sarà sempre un agente opportunamente formato per accompagnare la donna verso la risoluzione del suo problema. «Ci aiutano molto anche gli strumenti informatici - spiegano gli agenti - quando viene attivata una pattuglia, l'operatore tira immediatamente fuori dalla banca dati lo storico della situazione e avvisa i colleghi, di modo che giungano sul posto preparati ad ogni evenienza. Oggi la modalità d'intervento è molto cambiata, i poliziotti sono estremamente competenti in merito, attenti a ciascun segnale. Si osserva qualsiasi dettaglio, nulla è lasciato al caso». Un reato che in provincia di Rieti abbraccia ogni età e ceto: «Speravamo che nei giovani fosse meno presente, invece l'età media è scesa. La violenza di genere è compiuta anche da ragazzi di 18 o 20 anni, senza alcuna distinzione sociale o economica. Alcol e droga sono ovviamente elementi che amplificano, con l'alcol sempre molto presente». Ma c'è molta fiducia nei piccoli, che incontrano la forze dell'ordine nelle scuole assorbendo sempre di più le iniziative. «Lo notiamo perché dopo ci arrivano maggiori segnalazioni sulla app, ma anche da quello che ci dicono i ragazzi e gli insegnanti. L'anno scorso un'alunna ci raccontò di atti di bullismo che il fratello subiva sullo scuolabus. Lo disse in classe, con grande determinazione. Abbiamo attivato tutte le procedure, in effetti il problema non solo era reale, ma celava altre problematiche». L'invito è quello di fare come quella bambina: piccole o grandi che siate, reagite ai soprusi, le forze dell'ordine sono pronte ad aiutarvi.