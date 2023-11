Venerdì 24 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Numerose le iniziative per sensibilizzare contro la violenza sulle donne a Rieti e in tutto il Reatino.

Oggi alle 17, all’università in via Cintia, a Rieti, Silena D’Angeli e Antonio D’Onofrio deporranno una corona d’allora in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di violenza. A Rieti, domani, la Cgil, con il coordinamento donne Cgil di Rieti, organizzano un corteo che da piazza Cavour (alle 10) percorrerà via Roma fino a piazza Vittorio Emanuele II. Seguiranno interventi di associazioni, sindaci e le conclusioni della segretaria generale Cgil Rieti Roma, Eva Barbara Di Tomassi. Sempre a Rieti, per “Vive! Fuori dalla violenza”, domani, illuminazione dei monumenti comunali. Alle 16, infopoint de “Il Nido di Ana” presso il Ponte Romano e, a seguire, la rappresentazione “Rispetti-Amo” con la direzione artistica e le coreografie di Roberto Calderini, la regia di Marco Grossi, gli attori Elisa Proietti e Gabriele Bellucci.

Domani alle 10, nell’aula consiliare della Provincia di Rieti, rappresentanti del mondo forense e alunni dello Scientifico Carlo Jucci dibatteranno sulla lotta alla violenza di genere, nella tavola rotonda organizzata dall’avvocata Alessia Mostocotto, presidente del Comitato per le Pari opportunità, e dall’avvocato Cristian Baiocchi, direttore della Scuola forense, entrambi organismi dell’Ordine degli avvocati di Rieti, che sarà presente con il presidente Attilio Ferri.

In provincia. A Poggio Mirteto, nella biblioteca comunale, domani alle 17, la presentazione del libro “In-felice” di Donatella Belli e Orietta Guidi, interverrà Daniela Girolami figlia di una vittima, Margherita Girolami. Presenta Antonio Fusaro. Al termine, trasferimento davanti al municipio, che alle 19 si illuminerà in memoria di tutte le donne vittime di violenza.

A Forano, domani alle 11, nella biblioteca Comunale, Cristina Fidanza presenterà il suo libro “Mi sono fatta menare”. Dialogherà con lei Marianna Mariotti, presenti il sindaco Marco Cortella, l’assessore Maurizio Tetto e il giornalista Italo Arcuri. Brani del libro letti da Marina Vitolo. A Casperia, domani alle 15.30, “Il presente delle donne”, organizzato dalla Consulta comunale Pari opportunità. Alle 15.30, l’inaugurazione della panchina rossa in piazza Valeriani e poi le testimonianze nella palestra comunale. A Vescovio di Torri in Sabina, domani mattina, si inaugura la panchina rossa davanti al santuario. A seguire, Ilario Piagnerelli parlerà della condizione delle donne in Ucraina in tempo di guerra; presente il sindaco Michele Concezzi. Convegno poi all’Oasi di Vescovio, con Tiziana Ciavardini, quindi, pranzo solidale con raccolta fondi per l’associazione Andos. A Selci, domani alle 10, in piazza del Popolo, lettura di brani sul tem: chi volesse, è invitato a scrivere un pensiero o una riflessione o a portarne di già editi sul tema. Domani alle 11, ad Amatrice, “Con le Donne per le Donne”, a cura della Casa delle Donne di Amatrice e frazioni: inaugurazione dell’installazione artistica con scarpette rosse in ceramica e le “pezze”. A seguire, il convegno “La voce delle Donne”, all’Auditorium della Laga, alle 16 la proiezione del film “C’e ancora domani”. A Passo Corese, nella scuola comunale di musica, domani alle 10, iniziativa riservata alle scuole e, alle 18, apertura di una mostra sulla Giornata contro la violenza sulle donne. Concerto alle 18.30.