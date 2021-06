Maltrattamenti in famiglia, una denuncia dopo l'ennesima aggressione

RIETI - La vessava ormai da tempo, con reiterate aggressioni fisiche e verbali ma la donna, non aveva mai sporto denuncia ad alcuna Forza di Polizia.

L’altro ieri, a seguito dell’ennesima aggressione avvenuta per futili motivi, veniva colpita ripetutamente al corpo e al volto con pugni e bastonate dal marito, C.I., operaio agricolo, classe 1982 di nazionalità rumena, e ciò ha fatto si che la donna, si convincesse a rivolgersi ai Carabinieri.

I militari della Stazione di Antrodoco, dopo una breve ricostruzione dei fatti ed altri accertamenti, hanno prontamente identificato l’uomo che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Rieti per il reato di maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, nell’ambito di una campagna preventiva contro la “violenza domestica”, raccomanda ancora una volta alle vittime, che la denuncia di simili reati, è lo strumento più efficace per permettere alle Autorità competenti, di attivarsi per tempo con tutti gli strumenti previsti dalla legge e far si che le situazioni non degenerino in qualcosa di tragico.