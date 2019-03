RIETI - Orrore in una mansarda nel quartiere residenziale di Villette. L'amico che si trasforma improvvisamente in un mostro e violenta una 20enne. In manette un giovane 30enne che intorno alle 19.30 di ieri ha fatto ubriacare l'amica fino a farle perdere i sensi per poi abusarne sessualmete. Il ragazzo è finito in manette a dare l'allarme i familiari preoccupati dal fatto che la giovane non rispondesse al telefono. Il 30enne è fuggito ma è stato acciuffare dai carabinieri rischiando il linciaggio dei parenti. Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA