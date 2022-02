Rieti, Asl: «Episodio di violenza nella notte verso tre infermieri»

RIETI - Episodio di violenza nei confronti di tre infermieri del Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero Rieti. Lo riferisce la direzione aziendale della Asl di Rieti.



“Episodi di violenza come quello avvenuto la notte scorsa - spiega una nota - nei confronti di tre nostri infermieri presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Rieti, non possono essere sottaciuti, e vanno stigmatizzati anche se l'aggressore è un paziente con problemi comportamentali. La Direzione Aziendale, nell'esprimere vicinanza al personale sanitario coinvolto, ringrazia tutti gli infermieri che, unitamente ai medici e al resto del personale del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero, portano avanti ogni giorno un compito assistenziale determinante per il bene della comunità”.