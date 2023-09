Mercoledì 20 Settembre 2023, 00:10

RIETI - «Per l’agricoltura in Sabina questo è l’anno zero. Dovremo ripartire da qui, dopo la stagione che stiamo vivendo». Le parole sono di Gabriele Mercuri, titolare dell’Azienda biologica Mercuri di Casperia che, non produce solo vino e olio ma anche carni e prodotti derivanti dall’agricoltura biologica. «Se fosse stato per la produzione del vino - osserva Mercuri - quest’anno potete immaginare da soli la fine che avremmo fatto. In agricoltura, ogni anno è una incognita per molteplici fattori, non solo quello meteorologico. Se si considera poi che arriviamo da periodi non facili, due anni di pandemia col settore dell’agricoltura che ha pagato un caro prezzo e le condizioni meteo di quest’anno, con i raccolti di uva praticamente azzerati, c’è poco da stare allegri. L’auspicio è di ripartire al più presto, salvando il salvabile nelle produzioni di olio mentre per i vini la stagione è da dimenticare. Le piogge con l’insorgere di un clima che ha favorito il propagarsi della peronospora ci hanno fatto desistere, prendendo atto che quest’anno non si poteva produrre».

Lo scenario. Il clima umido per le precipitazioni di maggio, giugno e dei primi di luglio ha messo in ginocchio le produzioni di vino anche in Sabina. I responsabili di Coldiretti Lazio, parlando della peronospora già da inizio luglio, avevano stimato danni al raccolto dell’uva e alla produzione di vino fino al 90%, ma in Sabina si è arrivati al 100%. Restando a Casperia una azienda produttrice è quella biologica di Ornella Canali da dove arriva la conferma che quest’anno non c’è produzione di vini con uve locali. «Tutto rovinato - osserva Ornella Canali - si riuscirà a produrre, se si è fortunati, meno del 10% del passato e un po’ di olio, ma anche in questo caso con un calo notevole della produzione in una stagione da dimenticare in Sabina. Il biologico, più di ogni altra pratica, risente dell’aspetto meteorologico e una stagione come questa lascia il segno. L’auspicio è ripartire subito, sperando che la prossima stagione sia buona».

Le osservazioni. Carlo Antellini, agronomo e presidente dell’Associazione laziale agricoltura biologica e biodinamica di Torri in Sabina, per i vini, parla di produzione zero. «Sara molto scarsa - afferma Antellini - io non produrrò, ho una bella vigna a Montasola ma quest’anno prodotto zero e le aziende che produrranno qualcosa lo faranno prendendo uve da altre zone d’Italia, dove i raccolti sono stati risparmiati. In Sabina, poi, dove non è arrivata la peronospora, ci hanno pensato i cinghiali. Riguardo l’olio, minore produzione per via di una impollinazione difficile in primavera dal momento che il polline bagnato non riusciva a volare, per cui avremo una minore produzione. L’umidità di questo periodo, poi, potrebbe fare insorgere il fenomeno della mosca olearia, che sarebbe un altro problema su cui occorrerà attenzione». Enzo Nesta, storico presidente della Vi.Co.Sa., cantina sociale di Magliano Sabina, in cui una serie di soci e produttori conferiscono le loro uve, quest’anno non produrrà. «Non si effettuerà la vendemmia - conclude Nesta - il raccolto è rovinato ed è un bel danno perché va ad aggiungersi a una flessione nella produzione dell’olio, con le olive che avranno minore resa. Uno scenario che rischia di mettere in ginocchio molte piccole aziende che hanno perso molti soldi dal momento che i fenomeni che hanno azzerato o quasi le produzioni di uva sono avvenuti a stagione inoltrata, le spese per curare le vigne».