RIETI - La Regione Lazio ha designato la produttrice Gabriella Fiorelli di Tenuta Santa Lucia a Rieti il premio Angelo Betti 2018, conferito ogni anno al Vinitaly da VeronaFiera a un produttore regionale distintosi per merito.

«Gabriella Fiorelli ha saputo coniugare tradizione e innovazione - lo dichiara l'Assessore Agricoltura, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati a margine della cerimonia svoltasi a Verona - sapendo promuovere e valorizzare la cultura vitivinicola laziale. Una donna, che rappresenta un esempio virtuoso di come sia possibile portare avanti, con impegno e dedizione, un mestiere ancora visto, a volte, come immaginario prettamente maschile». Nel 2003, nel cuore della Sabina, vicino Poggio Mirteto, è nata Tenuta Santa Lucia, i cui prodotti di punta sono: Sangiovese, Montepulciano, Cabernet, Alicante, Carignano, Falanghina, Sauvignon, Malvasia.

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA