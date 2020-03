© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tre vincite in poche ore, oggi domenica 1° marzo, nel bar tabaccheria di Fabrizio Della Penna, "Il Quadrifoglio" di viale de Juliis, dove questa mattina un cliente ha acquistato un gratta e vinci da 10 euro - il 50x - portandosi a casa la bellezza di 20mila euro trovando la scritta 20x sopra l'importo di mille euro. Ed è proprio grazie al moltiplicatore che il fortunato vincitore ha potuto incassare un premio a quattro zeri.DOMENICA FORTUNATAMa, a rendere ancora più esaltante la giornata della ricevitoria, ci ha pensato un cliente abituale che poco prima di pranzo ha vinto 500 euro con un gratta e vinci da 3 euro (M'ama non m'ama), poi nel pomeriggio ha voluto "investire" 20 euro puntando su un 100x che gli ha fruttato altri 500 euro. Insomma, una domenica bestiale: ma d'altronde se entri in un bar denominato "Il Quadrifoglio" sperare nella fortuna è la prima cosa che ti viene in mente.