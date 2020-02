RIETI - Centrata a Poggio Mirteto la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto: grazie a una puntata complessiva da 4 euro sui numeri 8-24-32-88 sulla ruota di Roma, un giocatore ha vinto circa 127mila euro. La giocata presso la tabaccheria Smiles in via Matteotti dove non più tardi di qualche mese fa un anonimo aveva vinto col concorso Vinci Casa un immobile e soldi per un totale di 500mila euro.



La dea bendata torna dunque in Sabina e ancora a Poggio Mirteto presso una tabaccheria davvero fortunata. Con un'altra giocata su tutte le ruote, sempre sugli stessi numeri, sono stati vinti altri 12mila euro sempre in zona ma al titolare della tabaccheria Smiles, Guido Trabacca (nella foto insieme alla socia Monica) risulta al momento solo la vincita dei 127 Mila euro.