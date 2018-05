RIETI - Reatino ancora baciato dalla fortuna in una lotteria: vinti all'autogrill di Magliano Sabina al "Nuovo turista per sempre" una rendita ventennale da 6mila euro al mese per vent'anni.



Continua il viaggio in Italia della Dea Bendata che questa settimana fa sosta sull’Autostrada del Sole dove un “Nuovo turista per sempre” di Gratta e Vinci ha assegnato ad un uomo di circa 50 anni, una rendita da 6 mila euro al mese per 20 anni, più 300 mila euro subito, più un bonus finale di 100 mila euro. Il biglietto fortunato è stato acquistato nell’Autogrill Flaminia Ovest, nelle vicinanze di Magliano Sabina in provincia di Rieti.



Da inizio anno, Gratta e Vinci ha distribuito nel Lazio vincite per oltre 320 milioni di euro. In tutta Italia, nello stesso periodo di riferimento, Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente vincite per oltre 2,8 milioni di euro con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2017.





Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA