Progetto di valorizzazione del vernacolo reatino: Il 31 marzo appuntamento dedicato a Vincenzo Marchioni

RIETI - Prosegue il calendario di eventi e iniziative per la valorizzazione della tradizione vernacolare reatina su iniziativa degli assessori alla cultura Letizia Rosati e alla valorizzazione dell’identità locale Giovanni Rositani, con appuntamenti proposti dai Gruppi dialetti locali.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 31 marzo alle 17.30 al Teatro dei Condomini (Via di Mezzo) con un incontro dedicato all’illustre figure del prof. Vincenzo Marchioni organizzato dal Piccolo Teatro Città di Rieti, dall’Associazione Insieme per e dal Gad Sipario Aperto.