RIETI - Villa Reatina oggi si sveglia così. Metri continui di striscioni che non si sventolano in segno di pace, ma sul piede di guerra denunciano ancora.



Dopo l'ultima protesta di ieri, i residenti manifestano la loro indignazione rispetto alla condizione di degrado del quartiere, esponendo gli striscioni direttamente dalle loro case.



Come in un palazzetto a cielo aperto, il coro ultras unanime degli abitanti prende voce da balconi e finestre per sostenere una partita troppo importante e che non ritiene persa: quella della sua sofferente periferia. © RIPRODUZIONE RISERVATA