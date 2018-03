di Fabiana Battisti

RIETI - Si riaccende la macchina dei lavori nell'ormai ben nota Villa Reatina-Kabul. Le strade del quartiere questa mattina sono tornate ad essere brulicanti degli addetti ai lavori per l'opera pubblica.



Rifacimento del manto stradale, sottoservizi, illluminazione, forse questa volta alle soglie della Pasqua la realizzazione dell'ormai decennale e tanto problematico contratto di quartiere sembra essere messa in atto. Piazza Unità d'Italia e l'adiacente via Mitrotti nella mattina di oggi si sono svegliate nel mezzo di cantieri attivissimi.



I residenti disillusi da tempo sperano nell'efficacia di questo ulteriore intervento di riapertura dell'asfalto, che a tutti gli effetti sembra essersi concretizzato in risposta alle ripetute denunce e sollecitazioni dei mesi scorsi. Non ultime tra queste sono state le preoccupazioni espresse dalla comunità parrocchiale nell'affrontare l'itinerario della via crucis della notte del Venerdì Santo.



La stessa, dopo alcuni giorni di riflessione da parte del parroco don Jean Baptiste, sarà condotta all'interno delle mura di San Giovanni Bosco. Solo in questo modo sarà possibile percorrere il calvario di Cristo garantendo in uno spirito raccolto e la sicurezza dei fedeli, in special modo di anziani e bambini.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43



