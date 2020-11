Villa Reatina, ripresi i lavori del contratto di quartiere. Emili: «Al via la ripavimentazione delle strade»

RIETI - «Con la ripresa dei lavori su viale F.lli Tizi prosegue la ripavimentazione definitiva delle strade di Villa reatina, in via di attuazione del programma noto ai più come contratto di quartiere. L'intervento fa seguito al completamento della nuova rete fognaria, del nuovo acquedotto e del nuovo impianto di pubblica illuminazione di cui è stato dotato di recente il quartiere di Villa Reatina». E’ quanto dichiara l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rieti, Antonio Emili, in merito all’attesa ripresa dei lavori del Contratto di Quartiere a Villa Reatina

«Nel frattempo, sempre su impulso dell'Amministrazione comunale e grazie alla collaborazione con l’Assessorato all’innovazione tecnologica guidato da Emiliana Guadagnoli, nel quartiere si è provveduto anche all'installazione delle colonnine di ricarica di energia elettrica ed alla posa della fibra, mentre prosegue la rimozione dei vecchi pali della pubblica illuminazione al fine di eliminare ogni residua sacca di degrado del quartiere. Con la ripresa dei lavori di ripavimentazione delle strade di Villa Reatina diamo ulteriore corso ad un'opera che i cittadini attendono da più di dieci anni, vale a dire a far data dall'epoca cui risale l'inizio dei lavori del contratto di quartiere. In tal modo restituiamo dignità al tessuto urbano di Villa Reatina e rendiamo giustizia ai cittadini per i tanti disagi subiti negli anni precedenti all'insediamento dell'attuale Amministrazione comunale, nei quali la riqualificazione del quartiere era opera rimasta inchiodata al palo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA