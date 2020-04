Ultimo aggiornamento: 20:44

RIETI - Il diacono Agostino Russo non c'è più. È tornato oggi alla casa del Padre, all'età di 82 anni, dopo essere stato ricoverato per due settimane all'ospedale de Lellis in seguito ad un'emorragia cerebrale.Dall'animo buono, lo sguardo gentile, la spiccata allegria, il profondo senso di umiltà e il lontano accento siciliano Agostino era considerato affettuosamente il bisnonno della parrocchia di Villa Reatina, dove cooperava da più di dieci anni oltre a servire la cappella dell’Ospedale provinciale e precedentemente la chiesa del cimitero di Rieti.La parrocchia di San Giovanni Bosco si stringe insieme alla diocesi ai familiari, nel ricordo del caro diacono, punto di riferimento per i ragazzi dell'oratorio, dell'Acr e del catechismo durante gli incontri, le feste, il centro estivo e le celebrazioni.La cerimonia di tumulazione del diacono Agostino avrà luogo mercoledì 22 aprile alle 11.00 nel cimitero di Cantalice e sarà presieduta dal vescovo Domenico Pompili."Agostino era una persona davvero speciale, una delle migliori che io abbia mai avuto ľonore di incontrare. Lo conoscevo da circa un anno, abbastanza da capire quanto fosse unico. Adesso non posso fare altro che ringraziarlo per i giorni speciali trascorsi in sua compagnia e per i momenti che ho impressi nella mente da quando mi è arrivata questa spiacevole notizia. Quindi, grazie "bisnonno" Agostino di aver reso questa parte della mia vita indimenticabile. Anche se non te ľho mai detto, ti voglio bene"-Beatrice (per te Bice)"Era una persona capace di darti dei consigli e di aiutarti sempre nei momenti difficili e nelle difficoltà. Ricordo quando parlavamo davanti all'oratorio: quando gli domandavo della sua vita e lui mi parlava della sua grande e cara famiglia. Grazie per tutto quello che hai fatto e per i grandi valori che ci hai trasmesso in questi anni...Grazie di tutto, un abbraccio"-Thomas"Noi conoscevamo Agostino da circa otto mesi, in questo lasso di tempo siamo comunque riuscite a capire che tipo di persona fosse: una persona altruista, socievole, divertente, cordiale ed onesta. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi e per averci subito accolte. Grazie di cuore"-Martina, Giulia T., Giulia A. e Cristiana"Conoscevo Agostino da circa un anno, non molto, ma abbastanza da capire quanto fosse speciale. Era pronto ad aiutarti, a darti consigli nel momento del bisogno e riusciva sempre a strapparti un sorriso. Per ora mi limito a dirti solo un grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per me, per il grande affetto che mi hai dimostrato e per tutti i bei momenti passati insieme."-Sara"Caro Agostino, oggi sei andato in cielo insieme agli altri angeli e sono sicura che anche se non starai qui con noi, starai sempre nei nostri cuori e ci guarderai e proteggerai da lassù. Ogni momento passato con te lo ricorderemo con un tuo sorriso, con una tua risata, perché vogliamo ricordarti così, come colui che ci ha fatto sempre sorridere con le sue battute e con i suoi giochi. Ricordarti come colui che ci aiutava sempre nei momenti di difficoltà e che ci faceva stare bene se eravamo giù di morale. Con un suo racconto, un suo abbraccio o un suo scherzo ci faceva stare di nuovo felici e spensierati. Ti ricorderemo sempre come il nostro bisnonno, pieno sempre di grande energia, pronto a cantare, suonare, ballare e a divertirsi con noi con il tuo cappellino. Noi non ti dimenticheremo mai e ti mandiamo un grande grande abbraccio da quaggiù...e ogni volta che ci vedrai, grideremo sempre fin lassù, affinché tu lo senta: hippie urrà per il bisnonno Agostino".- Angelica"Mi ricordo di quando raccontava della sua vita o divertenti barzellette, era sempre pronto a darti un consiglio, a farti fare una risata o anche un semplice sorriso quando ne avevi bisogno. Sono triste ma penso che qualcuno lassù aveva più bisogno di noi di averti accanto, sono convinto che ci rivedremo. Grazie per esserci stato"- Salvatore"Agostino era una persona che riusciva a trovare il lato positivo in tutte le cose; era una persona saggia e colta, un esempio per tutti i ragazzi ed i giovani della parrocchia...per questo il soprannome scelto per lui dai ragazzi era: Bisnonno. Gran cuore, sempre disponibile, paterno è protettivo e presente per tutta la comunità e soprattutto per i più giovani, una persona amata e stimata nel quartiere. Quando persone come Agostino scompaiono lasciano dentro tutti noi un gran vuoto da colmare.Noi responsabili dell'oratorio diciamo grazie ad Agostino per il sostegno che ci ha dato, grazie a lui i ragazzi hanno compreso Don Bosco ed hanno trovato sempre un motivo per andare avanti nonostante le difficoltà... Grazie di tutto bisnonno Agostino, Riposa in Pace e proteggici da lassù."- Andrea, Jason e Diego“Ciao Agostino! Questa brutta notizia mi ha sconvolto, sono davvero triste. Speravo di poter passare tantissimo altro tempo con te. Ti consideravo, come dicevi tu, un nonno.Probabilmente adesso sarai in un posto molto più bello di questo, sicuramente ora sarai molto più felice di prima. Quando ho saputo ciò che ti era successo ho avuto un momento in cui ho rivissuto velocemente tutti i momenti più belli che ho passato con te: le mattinate al centro estivo, le cene con l'oratorio, le bancarelle organizzate da noi dove non sei mancato neanche una volta.Quando ho elaborato nella mia mente l'accaduto mi sono ricordata quando, quest'estate, sulla panchina dell'oratorio mi hai parlato di Stella, tua moglie. So che ora sei con lei e sono sicura che sei molto felice. Si dice che le persone più care e buone, se ne vadano prima delle altre e tu lo hai dimostrato.A tutti noi sarebbe piaciuto intraprendere tantissime altre avventure con te...Hai fatto tantissime cose per noi e per il nostro oratorio, sei stata una persona tanti speciale per tutti noi, non ti dimenticherà nessuno dei tuoi "nipotini". Ricordati di noi anche lassù. Sei in tutti i nostri cuori e ci rimarrai per sempre”.-Serena