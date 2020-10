Rieti, apertura straordinaria della Villa romana degli Aurelii Cottae a Cottanello

RIETI - Tornano le aperture straordinarie della villa romana degli Aurelii Cottae a Cottanello (RI) nelle giornate di domenica 11 ottobre e domenica 8 novembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 13.30. L’iniziativa è realizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti in collaborazione con il Comune di Cottanello.

Durante l’evento sarà possibile prendere parte alle visite guidate gratuite tenute da funzionari della Soprintendenza e dagli archeologi che hanno partecipato allo scavo.

La villa degli Aurelii Cottae, gens che sembra discendere direttamente dal re romano Numa Pompilio, si trova in località Collesecco nel territorio del comune di Cottanello (RI). Il notevole complesso abitativo, del quale non si conosce la reale estensione, è stato messo in luce tra il 1968 e il 1973. Gli ambienti scavati riguardano la parte residenziale, anche se la villa doveva avere una funzione più di produzione che di rappresentanza. La parte indagata è costituita da un atrio tuscanico ed è dotata di un impianto termale che occupa il lato meridionale dell'edificio e un criptoportico. Lungo il lato nord si trovano il peristilio e il triclinio estivo, che comunica con uno xystus porticato collocato lungo il lato lungo, e con il tablinum, che presenta quattro cubicoli disposti simmetricamente sui due lati lunghi dal quale si accede all'atrio con compluvium. Lungo le pareti sono solo parzialmente conservati gli intonaci che consentono comunque di capire la vivacità decorativa, mentre a terra è in ottimo stato la ricca pavimentazione musiva sia in bianco e nero che a colori, un unicum della zona, con le splendide soglie in marmo di Cottanello.

La villa è da inserire nell’ambito di quei complessi agricoli e abitativi che hanno ampiamente caratterizzato il territorio della Sabina nel I-II secolo d.C.

L’attribuzione alla famiglia Aurelii Cottae, da cui poi ha preso il nome il comune di Cottanello, è stata possibile sulla base di alcuni orli di dolio recanti il bollo di M(arci) Cottae, probabilmente il noto personaggio amico dell’imperatore Tiberio.

Villa romana degli Aurelii Cottae

Via di Collesecco 1, loc. Collesecco, Cottanello (RI). Il sito è raggiungibile dalla strada provinciale 48, non bisogna entrare nel paese.

Ingressi alle ore 10.30, 11.30 e 12.30 con prenotazione obbligatoria. Le aperture si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa anticontagio.

Per info e prenotazioni: sabap-laz.comunicazione@beniculturali.it

