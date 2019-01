© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Bilancio della Polizia Municipale di Rieti per il 2018.La recente celebrazione di San Sebastiano è stata occasione utile per fare il punto sull’intensa attività condotta dalla Polizia Municipale nel corso del 2018 che, oltre alla gestione e alle sanzioni legate alla viabilità, ha svolto numerose operazioni, di seguito riassunte brevemente:253 denunce per incidenti stradali231 denunce per violazioni edilizie e ambientali225 notifiche di atti giudiziari2076 verifiche di residenze anagrafiche25 verifiche su richiesta Ater“La ristrutturazione del Corpo è in atto e non è facile – dichiara il Comandante, Massimo Belli – si consideri che solo dieci anni fa la Polizia Locale di Rieti aveva settanta appartenenti a fronte dei quaranta attuali. Nonostante l’attuale situazione finanziaria del Comune non permetta di implementare l’organico, la Polizia Municipale di Rieti resta un punto di riferimento per i cittadini che hanno, con tutti noi agenti, un rapporto diretto e collaborativo”.