Venerdì 5 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - «Io coraggioso? Quelli veramente coraggiosi sono i vigili del fuoco, loro sì che non hanno paura proprio di niente». Una passione, quella per i pompieri, che il piccolo David Martini aveva espresso tra le righe de Il Messaggero lo scorso novembre, in occasione del suo primo compleanno «con un cuore nuovo». E un desiderio che gli operatori del comando provinciale di Rieti, con in capo l’ingegner Domenico Petrizza, hanno colto al volo, regalando a David un’indimenticabile giornata da vigile del fuoco, «una cosa che non scorderò proprio mai».

Il racconto. L’appuntamento era per ieri alle 10.30, ma lui era già pronto da due ore: «Alle 8 mi ha mandato un messaggio per dirmi di passarlo a prendere, non vedeva l’ora», spiega lo zio, che lo ha accompagnato alla caserma di via Sacchetti Sassetti, dove è stato accolto con grandi sorrisi dai suoi “colleghi per un giorno”.

E per prima cosa, si indossa la divisa già pronta e personalizzata, con tanto di caschetto rosso fiammante da caposquadra, tenuto in testa tutto il giorno. Immancabile la visita al parco automezzi, con tanto di esercitazioni operative sul posto: «Il camion rosso è la cosa più bella, ma la accendete la sirena? E il lampeggiante?». Tutto acceso per David, tutto pronto per realizzare il suo più grande desiderio dopo tanta sofferenza e dopo la lunga attesa del trapianto di cuore, effettuato il 13 novembre 2022 all’ospedale Bambino Gesù di Roma, a seguito di un complesso intervento che ha previsto anche la ricostruzione dello sterno.

Tutto passato ormai, perché ieri c’è stato spazio solo per la gioia e per un po’ di commozione. Autogrù e autoscala, manovre di soccorso, spegnimento incendi e anche un servizio al centralino per il vigile del fuoco David Martini, che ha coordinato direttamente dalla centrale operativa i mezzi in uscita e le dotazioni strumentali: «Squadra ci siete? Mi sentite? Sapete dove dovete andare? Avete bisogno di ulteriori informazioni?». A conclusione dell’intensa mattinata e come si conviene dopo ogni stancante turno di lavoro, David ha pranzato alla mensa del comando insieme a tutto il personale operativo e alla squadra che l’ha accompagnato: «Un modo per farlo sentire davvero parte della nostra famiglia e della nostra giornata», commentano i vigili del fuoco che lo accudiscono, lo tengono per mano, lo accompagnano su ogni mezzo, per non farlo stancare troppo.

Le emozioni. Commossi i vigili del fuoco, forse anche più del protagonista, dalla grande gioia che una manciata di ore tra i veicoli di servizio rossi hanno saputo regalare a questo bambino: «È arrivato con un disegno fatto per ringraziarci, lo abbiamo subito appeso, ci faremo un quadretto». Su un foglio a righe ci sono l’elicottero, la grande scala e il camion, ritratti insieme a tutta la famiglia Martini, che ringrazia «i supereroi vigili del fuoco». «Considerando anche la sua storia, David è un bambino molto sensibile verso le persone che soffrono - dice la mamma Luigina - per cui è sempre stato innamorato di questo Corpo, proprio perché vede i pompieri sempre pronti ad arrivare in ogni tipo di soccorso, e chissà che possa diventarlo anche lui un giorno. Noi genitori ci sentiamo di ringraziare di cuore il comando di Rieti per questa giornata, sono stati tutti gentilissimi e hanno realizzato ogni richiesta di nostro figlio, l’hanno reso veramente un bambino felice». E siccome un desiderio non è tale se non è completo, previsto un pranzo delle grandi occasioni nella mensa di via Sacchetti Sassetti, preparato appositamente per l’ospite del giorno: «Abbiamo saputo che gli piacevano gli gnocchi e le crocchette di patate, quindi abbiamo cambiato il menù in programma per accontentarlo».

E visto l’approssimarsi dell’Epifania, un grande pacco rosso da scartare prima di salutarsi: oltre al casco e alla divisa, tanti gadget dei pompieri, una felpa, il cappellino, la sciarpa, l’attestato della partecipazione a questa giornata tanto speciale e tante altre belle cose donate dal comandante Petrizza e da tutti i vigili del fuoco del comando di Rieti.