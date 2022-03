Anche i vigili del fuoco di Rieti intervenuti per lo spegnimento dell'incendio dello stabilimento a Terni

RIETI - Proseguono a Terni le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dello stabilimento Autotrasporti Medei in via Strada di Sabbione, nell'area industriale di Terni. Nuove aliquote di soccorso di vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti si sono avvicendate anche nella mattinata odierna in sostituzione dei contingenti di colleghi reatini partiti per Terni già a partire dal tardo pomeriggio di ieri. Al momento le attività antincendio sono ancora in corso ed è stato estinto il gigantesco rogo della notte.