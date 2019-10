© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In archivio l'undicesima edizione del campionato italiano di calcio per vigili del fuoco, quest'anno dedicata a Stefano Colasanti. Le squadre si sono affrontate presso la scuola antincendio in zona Capannelle, a Roma. L'evento era stato inaugurato lo scorso primo ottobre e, per la cronaca, ha visto la vittoria in finale della Lombardia sul Lazio con il risultato di 1-0.Durante la cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Comandante Nazionale, l'ingegner Fabio Dattilo, sono intervenuti Claudio Colasanti, fratello di Stefano, oltre al comandante di Rieti ingegnere Paolo Mariantoni, nonché il primo aviere capo e atleta Andrew Howe. Fu proprio Howe, nel 2008, a premiare a Rieti la squadra vincitrice del torneo di calcio a 5, ovvero quella rappresentativa laziale nella quale militava proprio Stefano Colasanti. Erano inoltre presenti, in rappresentanza della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro di calcio, l’ingegnere Francesco Mingolla ed il Sergente Maggiore dell’Aeronautica Militare Giuseppe Colucci.A ricordare Stefano Colasanti nel suo discorso è stato l'ingegnere Mauro Caciolai, che nel momento dello scoppio della cisterna era a capo del comando di Rieti: «Non sapremo mai quante vite ha salvato - ha detto-, di sicuro si è comportato da uomo e da vigile del fuoco fino all'ultimo istante della sua vita». La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata dalle note della banda musicale del Corpo Nazionale.Ad arbitrare il match inaugurale tra Lombardia e Calabria è stato Fabio Maresca, arbitro di serie A e Vigile Del Fuoco in servizio presso la Direzione Regionale. Tutti uniti nel nome dello sport e, soprattutto, in quello di Stefano Colasanti, che nello sport ha trascorso gran parte della sua vita e che, in fondo, era anche la sua più grande passione, che fosse calcio o calcio a 5.