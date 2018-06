REITI - Proseguono intanto le operazioni di rimozione del tir precipitato giù dal viadotto della strada regionale 578 Salto-Cicolana al chilometro 15,700.



Per ragioni precauzionali e di sicurezza si è preferito operare da terra in quanto il peso dell’autogru (oltre 350 quintali) aggiunto a quello dell’autoarticolato da sollevare avrebbe provocato un eccessivo carico di punta sul viadotto anche nel caso in cui l’autogru fosse stata piazzata in un punto d’appoggio del pilone.



Per questo da giorni sono al lavoro squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti e gruppi operativi speciali (Gos) che, con escavatori e mezzi pesanti per il movimento terra, stanno effettuando sbancamenti di terreno per creare una viabilità provvisoria al fine di consentire l’accesso ai mezzi di trasporto e da traino per la rimozione di quel che resta dell’autoarticolato che precipitando da 25 metri di altezza si è schiacciato al suolo. Operazioni destinate ad andare avanti ancora a causa della zona impervia e la presenza di vegetazione e boscaglia da eliminare per aprire una carreggiata.



Intanto, dopo lo spaventoso volo che lo ha visto uscire vivo e cosciente dalla cabina capovolta e schiacciata - rimane in condizioni critiche in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma il 63enne imprenditore abruzzese, Mauro Mariani padre dell’attuale sindaco di Castellafiume, piccolo comune della Marsica di circa mille abitanti dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. L’incidente sta tenendo in grande apprensione l’intera comunità.





Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:54



