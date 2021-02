Grosso pino sulla carreggiata, intervengono vigili del fuoco e carabinieri forestali

RIETI - Intervento congiunto questa mattina a Montebuono tra Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Polizia locale per la rimozione di una situazione di pericolo che incombeva sulla strada provinciale 54, l'importante arteria che collega Montebuono a Magliano Sabina. Al Km 9,5 un grosso pino ormai sdradicato si stava per abbattere sulla carreggiata. La pianta era tenuta dalla vegetazione sottostante che stava per cedere sotto il peso del pino.

L'intervento

Dalla segnalazione da parte di un cittadino privato all'intervento è passato pochissimo con una squadra attrezzata dei vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto che insieme ai carabinieri Forestali della Stazione di Montebuono si sono portati sul posto e hanno sezionato la pianta che era in una situazione che da un momento all'altro poteva arrecare seri problemi. A gestire la viabilità e dare supporto una pattuglia della Polizia locale dell'Unine Nova Sabina. Sul posto anche il sindaco di Montebuono, Claudio Antonelli, il quale ha assistito all'evolversi delle operazioni di rimozione del pericolo fino alla riapertrura in sicurezza della strada.

