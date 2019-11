RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, sono impegnati in queste ultime ore a causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno imperversando in giorni su tutta la penisola italiana. I Pompieri Sabini stanno operando ininterrottamente per mettere in sicurezza i tratti stradali interessati dalla rottura di moltissimi rami spezzatesi a causa del forte vento. © RIPRODUZIONE RISERVATA