RIETI - Lunga operazione di soccorso per i vigili del fuoco di Rieti intervenuti nella serata di ieri a Vazia in via Rieti. L'incendio di una canna fumaria ha causato un'abbondante produzione di fumi e residui di combustione che hanno reso necessario sul posto anche il supporto di un equipaggio giunto a bordo di un'autoscala. Il tempestivo intervento dei pompieri con l'ausilio di autorespiratori ha permesso un rapido spegnimento dell'incendio ma i fumi hanno invaso alcuni appartamenti così da rendere necessario un breve allontanamento degli occupanti per poter permettere di arieggiare i locali. Operazioni che hanno richiesto alcune ore di lavoro prima del definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA