Castelnuovo di Farfa, furgone impantanato nel fango: intervento dei vigili del fuoco

RIETI - Nel pomeriggio di oggi, 29 novembre, i Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento di Poggio Mirteto sono intervenuti nel comune di Castelnuovo di Farfa, per soccorrere un autista di un furgone di una ditta di spedizioni con sede a Fiano Romano. Il furgone con il quale poco prima aveva effettuato una consegna in Via Convienti è rimasto bloccato, impantanato nel fango proprio sulla stessa via.L'autista, un 25enne residente a Casperia, ha provato inutilmente a fare manovre, piano piano il furgone si era pericolosamente posizionato non lontano da un albero. Così la richiesta di aiuto al centralino del 115 di Rieti, che prontamente giunti con una prima partenza del distaccamento di Poggio Mirteto hanno aiutato il conducente del furgone, con qualche difficoltà e rimesso sulla strada il mezzo. A fine intervento per ringraziare il lavoro svolto l' autista ha offerto un buon caffè ai Vigili del Fuoco intervenuti.