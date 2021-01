I vigili del fuoco reatini su una gru per installare una luce per l’elisoccorso

RIETI - I Vigili del Fuoco del capoluogo sabino, con il coordinamento della Prefettura e il supporto della Asl, sono intervenuti oggi a Rieti in Via del Terminillo all’interno di un cantiere edile per installare delle luci notturne sulla sommità di una gru edile. Questo per permettere l’effettuazione in sicurezza del servizio sanitario di elitrasporto del vicino ospedale de Lellis, in particolare in orario notturno. Arrivati in posto i Pompieri, attraverso le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) hanno risalito la grù dotandola sulla sua sommità finalmente delle luci di sicurezza notturne.

