RIETI - La Fns Cisl «porta a casa un altro importante risultato per la popolazione in termini di soccorso tecnico urgente»: dopo gli insistenti richiami rivolti al Dipartimento circa l’inoperatività,quasi triennale, del Reparto Volo VVF di Rieti, finalmente, il prossimo 15 ottobre verrà avviato ilcorso di formazione del personale per la standardizzazione alle operazioni sull’elicottero AB 412.«Una tappa importante e indispensabile per attivare definitivamente il Reparto Volo dell’ex Corpo Forestale dello Stato, transitato il primo gennaio del 2017 per effetto della riforma Madia al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che, solo attraverso la costante pressione esercitata dal sindacato più rappresentativo della categoria, si è riusciti a raggiungere - si legge nelal nota del sindacato - Il pericolo, infatti, era quello di aggiungere alle già preesistenti, una nuova cattedrale nel deserto e condannare il territorio della nostra provincia ad essere depauperato dell’ennesima struttura strategica in grado di innalzare il livello di soccorso alla popolazione. Dopo il suddetto percorso formativo, la cui conclusione è prevista nella seconda metà di dicembre, il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco dovrebbe una volta per tutta essere reso funzionante e mettere a disposizione del Comando Provinciale VVF di Rieti il personale tecnico e, in particolare, gli elisoccorritori del CNVVF, per ogni tipo di intervento o emergenza che richieda il supporto aereo (ricerca dipersone disperse e soccorso in alta montagna) e, addirittura, per gli incendi boschivi che negli anni passati hanno devastato il Lazio».